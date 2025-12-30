ИП нужны подтверждающие документы на товар, даже если они не нужны налоговой
ИП на УСН «доходы» приобретает товар для перепродажи на рынке без подтверждающих документов – в том числе машинное масло и автозапчасти. При этом все налоги с продажи уплачены.
Но дело не только в налогах, ФНС будет все равно, так как налог ИП платит с доходов. А вот у Роспотребнадзора, МВД могут быть вопросы, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Множество товаров попадает под обязательную маркировку, а ряд товаров подлежит сертификации.
В частности, моторные масла подлежат обязательной маркировке. Их нельзя продавать не через систему «Честного знака». Чтобы продавать моторное масло, его надо официально купить у поставщика и провести это через ЧЗ. Потом при продаже тоже проводить через ЧЗ.
Часть автозапчастей тоже будет подлежать обязательной маркировке с 1 февраля 2026 года.
А если запчасти импортные, и документов от продавца нет — могут возникнуть претензии по поводу незаконного ввоза в страну.
Поэтому лучше всегда иметь подтверждающие документы на приобретенные товары, даже если они не требуются для налогового учета.
