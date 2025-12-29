Вычет НДС по прошлогодним авансам в 2026 году будет идти по ставке 20/120%

Какая ставка НДС была исчислена при получении аванса от покупателя, по такой и будет вычет после отгрузки.

С 2026 года ставка НДС повысится до 22%. Реализация товаров с 01.01.2026 будет идти под 22% НДС, даже если предоплата за них поступила еще в 2025 году. НДС начисляют сверх цены товара.

Если аванс поступил в декабре 2025 года, то НДС по нему будет 20%.

После отгрузки товара в январе 2026 прошлогодний НДС с аванса можно принять к вычету.

Минфин в письме от 23.12.2025 № 03-07-11/125182 поясняет – вычет НДС, исчисленного по ставке 20/120% с предоплаты, полученной в 2025 году, производятся продавцом с даты отгрузки в размере НДС, ранее исчисленного по ставке 20/120%.

В общем, какой НДС уплатили с аванса в 2025 году, такой и нужно принимать к вычету в 2026-ом.