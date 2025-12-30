ФНС уточнила, можно ли не указывать НДС, если чек выдают при получении постоплаты

НДС при его наличии – это обязательный реквизит кассового чека.

Ситуация: ИП на ОСНО работает с юрлицами за наличный расчет на условиях постоплаты. При отгрузке товара выписывают УПД, чек не пробивают. А чек оформляют в день оплаты, то есть через несколько дней после отгрузки товара покупателю. Чек формируется без НДС с признаком расчета «оплата кредита».

Это правильно, или все-таки НДС должен указываться в кассовом чеке при получении постоплаты, спросили в чате ФНС.

НДС при его наличии является обязательным реквизитом кассового чека, ответили налоговики.

