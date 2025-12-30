Росфинмониторинг провел апробацию системы отслеживания криптовалют

Сервис «Прозрачный блокчейн» хотят интегрировать в антиотмывочную систему уже в 2026 году.

Пилотный проект сервиса «Прозрачный блокчейн» прошел апробацию Росфинмониторинга. Система поможет банкам находить подозрительные операции с криптовалютами.

«Апробация процессов внедрения и практического использования цифрового сервиса "Прозрачный блокчейн" в рамках комплаенс процедур финансовых институтов завершена», — сказала официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова.

Доступ к системе «Прозрачный блокчейн» есть у пяти банков. Сейчас Центробанк и Росфинмониторинг обсуждают дальнейшее внедрение новых инструментов. В 2026 году планируют интегрировать сервис в национальную антиотмывочную систему.