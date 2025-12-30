Аксаков рассказал, когда зарплату можно будет получить в цифровых рублях
Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«Есть план, который утвердила Госдума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублем, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублем», — заявил депутат.
Обеспечивать проведение операций с цифровым рублем сначала будут системно значимые банки. Их сегодня 12, но их оборот превышает 80%, добавил он.
При этом к цифровому рублю с 1 сентября 2026 года подключатся не все предприятия и магазины, а только те, у которых оборот от 120 млн рублей.
С 1 сентября 2027 добавятся банки и предприятия из сферы услуг, в которых оборот 30 млн и больше.
«При этом все универсальные банки, а это уже сотни банков, обязаны будут оказывать вам соответствующую услугу, а с 1 сентября 2028 года уже все банки должны будут такие услуги оказывать, в том числе банки с базовой лицензией, и предприятия торговли с оборотом, превышающим 5 миллионов рублей», — пояснил Аксаков.
При этом он обещает, что переход будет добровольным, никто не будет заставлять россиян переходить на цифровые деньги, подчеркнул парламентарий.
"переход будет добровольным" - как с максом?