Аксаков рассказал, когда зарплату можно будет получить в цифровых рублях

Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Есть план, который утвердила Госдума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублем, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублем», — заявил депутат.

Обеспечивать проведение операций с цифровым рублем сначала будут системно значимые банки. Их сегодня 12, но их оборот превышает 80%, добавил он.

При этом к цифровому рублю с 1 сентября 2026 года подключатся не все предприятия и магазины, а только те, у которых оборот от 120 млн рублей.

С 1 сентября 2027 добавятся банки и предприятия из сферы услуг, в которых оборот 30 млн и больше.

«При этом все универсальные банки, а это уже сотни банков, обязаны будут оказывать вам соответствующую услугу, а с 1 сентября 2028 года уже все банки должны будут такие услуги оказывать, в том числе банки с базовой лицензией, и предприятия торговли с оборотом, превышающим 5 миллионов рублей», — пояснил Аксаков.

При этом он обещает, что переход будет добровольным, никто не будет заставлять россиян переходить на цифровые деньги, подчеркнул парламентарий.