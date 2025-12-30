📄 Утверждена новая форма декларации УСН на 2026 год
ФНС утвердила новую форму налоговой декларации для бизнеса на упрощенке. Приказ ведомства от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@ опубликован на портале правовой информации 29 декабря 2025 года.
Напомним: с 1 января 2026 года лимит на УСН, после превышения которого не действует освобождение от НДС, уменьшили с 60 млн до 20 млн рублей.
В связи с этими изменениями ФНС разработала новую форму УСН-декларации. Приказ также установит порядок заполнения декларации и ее электронный формат.
В новой форме поменяли штрих-коды и внесли изменения в разделы:
2.1.1. «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, (объект налогообложения — доходы)»;
2.2. «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов)».
Новая форма и электронный формат декларации вступят в силу с 1 марта 2026 года и должны применяться с отчетности за 2025 год.
Действующая форма декларации, утвержденная приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@, утратит силу.
