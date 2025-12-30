Уровень дохода для единого пособия на детей могут повысить, а наследство не учтут

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предлагает установить, что ежемесячное пособие при рождении и воспитании ребенка (единое пособие) будет выплачиваться в случае превышения величины прожиточного минимума в пределах 20%.

Законопроект направлен на заключение в кабмин.

Сейчас единое пособие получают семьи, у которых среднедушевой доход не превышает величину ПМ на душу населения по региону проживания.

Это фактически отсекает от пособия десятки тысяч российских семей с детьми, указала Останина. В 2026-2027 годах единое пособие получат только семьи, в которых воспитывается около 10 млн детей, а это лишь 30% детского населения страны.

«Предлагается установить, что единое пособие выплачивается также в случае незначительного превышения размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения. Такое превышение предлагается установить на уровне до 20%», — говорится в законопроекте.

Также предлагается исключить из видов доходов и имущества, учитываемых при определении права на единое пособие, имущество, полученное в составе наследства. Так у семей с детьми сохранится право на пособие в случае получения наследства.