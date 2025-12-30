Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 26 декабря 2025 года № 2158, по которому до 1 января 2036 года будет действовать упрощенная регистрация отдельных лекарств, а до 31 декабря 2028 — востребованных медицинских изделий.
«Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций», — сказано на сайте правительства.
Участники фармацевтического рынка и представители медицинской промышленности смогут применять упрощенный порядок, чтобы быстро оформить все документы на вывод изделий и медикаментов на рынок. Это позволит избежать дефицита и перебоев с поставками.
Список препаратов и изделий, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет специальная межведомственная комиссия.
