В 2025 году федеральный бюджет получил от НДФЛ на 400+ млрд рублей больше

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в 2025 году в федеральный бюджет поступило 750 млрд рублей от НДФЛ.

«По сравнению с уровнем прошлого года налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет порядка 750 млрд», — сказал глава Минфина в интервью телеканалу «Россия-24».

Также он добавил, что по итогам 2025 года ВВП вырастет на 1%. Минфин в плановом порядке видит замедление экономического развития, которое в 2026 году приведет к устойчивым и сбалансированным темпам роста.