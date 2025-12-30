👪 Кабмин утвердил порядок выплаты налогового кешбэка для семей с детьми

Семьям с двумя и более детьми по итогам 2026 года пересчитают НДФЛ по ставке 6%, а разницу вернут.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 27 декабря 2025 года № 2173 о порядке назначения ежегодной семейной выплаты. Она начнет применяться с 1 января 2026 года.

Дополнительную поддержку сможет получить каждый из работающих родителей двух и более детей до 18 лет. Или до 23 лет, если ребенок обучается очно.

Дополнительное условие для получения кешбэка — среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума.

«Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Ее размер составит более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц – он будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница возвращена», — сказано на сайте кабмина.

Заявление на выплату за 2025 год будет можно подать с 1 июня по 1 октября 2026 года на портале Госуслуги, в МФЦ или Социальном фонде.

В 2026 году на семейную выплату предусмотрено 120 млрд рублей, в 2027 году — 128 млрд, а в 2028 году — больше 138 млрд.