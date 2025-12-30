Минюст хочет привлекать недобросовестных майнеров к уголовной ответственности

Если незаконные действия майнеров нанесли крупный ущерб государству, компаниям или физлицам, то нарушителей будут привлекать к уголовной ответственности.

29 декабря 2025 года на портале проектов нормативных актов появился законопроект Минюста о привлечении майнеров к уголовной ответственности. Такое наказание собираются применять за крупный ущерб.

«Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и незаконное осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере», — сказано в пояснительной записке.

Согласно проекту, за незаконные действия майнеров, которые принесли крупный ущерб, будет грозить штраф до 1,5 млн рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы на срок до двух лет.

Если преступление совершили группой лиц, то штраф вырастет до 2,5 млн рублей, срок принудительных работ увеличится до 5 лет. Также есть наказание в виде лишения свободы до 5 лет со штрафом до 400 тыс. рублей.