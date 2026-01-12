Платежи в бюджет в цифровых рублях будут без комиссий

С 1 января 2026 года установлены нулевые комиссии для операций в пользу государства.

Центробанк установил нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля физлиц и компаний в пользу государства. Тарифы действуют с 1 января 2026 года.

Пока доступ к таким операциям будет только у участников пилота, напомнил регулятор.

А после 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут предоставить всем желающим возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них, в том числе платить в бюджет с помощью цифровых рублей.

Льготный период (без комиссий) продлен до конца 2026 года по всем другим операциям бизнеса с цифровыми рублями.

Для физлиц в любое время платежи и переводы с использованием цифровой национальной валюты бесплатные, добавили в ЦБ.