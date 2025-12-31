Больше 8 тысяч раз мошенники пытались дозвониться до жертвы перед Новым годом

В среднем абонент получала в день около 368 звонков от мошенников, а под Новый год их стало еще больше.

Перед Новым годом абонент МТС получила из Махачкалы больше 8 тыс. звонков от мошенников. В этот период злоумышленники начали усиленно совершать свои атаки.

«Несмотря на интенсивность атаки, сервис успешно заблокировал все звонки, поступившие жертве атаки», — сказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Целью мошенников стала женщина 33 лет, до которой пытались дозвониться со второй половины декабря. В среднем ей поступало 368 звонков в день, а пиковая активность пришлась на предновогодние дни.

Злоумышленники представлялись курьерами, которые доставляют товары, пытались войти в доверие, но все оказалось безуспешным.

В МТС напомнили, что все разговоры, которые связаны с попыткой узнать личную информацию или получить деньги, стоит прерывать, а об интенсивных попытках докладывать полиции.