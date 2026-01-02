ФНС: началась Декларационная кампания-2026

Налогоплательщики должны до 30 апреля 2026 года подать декларацию о доходах, полученных в 2025 году.

Налоговики объявили о начале Декларационной кампании 2026 года. Передать сведения о доходах, которые были получены в 2025 году, нужно до 30 апреля 2026 года. Сам налог оплачивают до 15 июля 2026 года.

Например, декларацию нужно подать, если в 2025 году продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки от неблизких родственников, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получили доход от иностранных источников.

«Сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица», — сказано на сайте ФНС.

Также налоговики предлагают заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн в личном кабинете.

Если пропустить сроки подачи декларации и уплаты НДФЛ, то начислят штрафы и пени. Важно, что предельный срок подачи декларации до 30 апреля 2026 года не действует для получения налоговых вычетов. В этом случае можно подать документы в любое время в течение года.