Для обманутых покупателей квартир на вторичном рынке могут создать фонд

Риелторы считают,что государство может позволить себе создать фонд для выплаты компенсаций обманутым покупателям вторичного жилья.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников предложил создать фонд обманутых покупателей квартир на вторичном рынке. Им государство будет выплачивать компенсации.

«Мы считаем, что возможно создание некоего государственного компенсационного фонда, куда отчисления могли бы быть из госпошлин», — сказал Банников.

Согласно его расчетам, Росреестр в год проводит около 4 млн операций. Если на услуги ведомства повысить стоимость на 200 рублей, то в предполагаемом фонде будет 800 млн рублей. Такая сумма закрыла бы вопрос компенсаций тем, кто остался без квартиры и без возможности обратно получить деньги от сделки.

Сейчас законодательство допускает получение компенсации, если покупатель приобрел квартиру у ненадлежащего собственника. Кроме того, Банников предлагает включить в механизм компенсации случаи, когда продавец не отдавал отчета в том, что происходит.