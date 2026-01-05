Запрет англицизмов: что учесть бизнесу

С 1 марта 2026 года латиница на вывесках и в навигации может превратиться из «стиля» в повод для претензий. Кому прилетит первым и как подготовиться без паники и лишних затрат — коротко по шагам.

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, обязывающие компании использовать русский язык для информации, предназначенной для потребителей. Речь идет о вывесках, навигации, табличках, ценниках, режиме работы, правилах оказания услуг и другой публично доступной информации в офлайн-пространстве.

В зоне повышенного риска — ритейл, общепит и сфера услуг, девелоперы и застройщики, владельцы торговых и бизнес-центров, а также рекламные агентства и дизайн-студии.

Использование иностранных слов и латиницы в названиях и навигации может быть признано нарушением.

Хотя специальной ответственности в законе пока нет, контроль возможен через действующие нормы:

Роспотребнадзор и ФАС вправе квалифицировать нарушения как отсутствие обязательной информации или незаконную рекламу.

Дополнительно в регионах действуют правила благоустройства, позволяющие демонтировать вывески с иностранными словами.

Закон предусматривает исключения: допускается использование зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований, слов из официальных словарей, а также иностранного текста при наличии равнозначной версии на русском языке.

Бизнесу рекомендуют провести аудит вывесок и навигации, проверить применимость исключений, при необходимости зарегистрировать обозначения как товарные знаки и закрепить новые требования в договорах аренды.