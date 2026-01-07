Путин поручил увеличить собираемость налогов

Правительство, Центробанк и региональные власти будут реализовать планы по обелению экономики.

Президент РФ поручил увеличить собираемость налогов в 2026 году. Такое поручение опубликовано в перечне по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Правительству, Центробанку и властям субъектов РФ поручено обеспечить реализацию плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики.

Для этого они должны:

установить ключевые показатели эффективности в этих секторах, исходя из достигнутых в 2021 году показателей собираемости налогов (с учетом изменения параметров налогообложения);

значимо увеличить собираемость налогов в 2026 году;

улучшить условия для работы добросовестных участников экономических отношений в результате проведения мероприятий, предусмотренных планом.

Мероприятия, предусмотренные планом, должны быть проведены не позднее первого полугодия 2026 года, указано в поручении.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также руководители субъектов РФ. Доклад по выполнению поручения ожидается до 1 июня 2026 года.