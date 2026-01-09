Депутаты рассмотрят меры по усилению контроля за мигрантами

Срок прохождения медосвидетельствования для иностранцев сократят с 90 до 30 дней.

Депутаты готовят к внесению законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранцев, приехавших в Россию на срок более трех месяцев.

Медицинские организации обяжут направлять информацию:

в МВД — об оформленных заключениях;

в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта для его оперативной депортации.

Также собираются ввести административную ответственность за уклонение мигрантов от медосвидетельствования. За это будет предусмотрен штраф и возможность выдворения по решению суда.

А за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, будет уголовная ответственность.

Предложенные меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности, уточнил Володин.