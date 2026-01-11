🎄 За выброшенную елку могут оштрафовать на 3 000 рублей

Елки нужно не выносить к мусорным контейнерам, а сдать ее на переработку.

За вынос новогодней елки к мусорным контейнерам с бытовыми отходами могут оштрафовать на 3 тыс. рублей, рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если вынести елку на мусорку целиком, то можно получить штраф в размере от 2000 до 3000 рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», — отметил он.

В контейнеры для твердых коммунальных отходов можно выбрасывать только отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности. Елка к таким не относится.

«Чтобы утилизировать новогоднюю ель правильно – необходимо ее сдать на переработку. Во многих городах России создают специальные пункты. Переработанная древесина и хвоя не просто отправятся на мусорный полигон – из них сделают удобрения или подстилки для животных», — пояснил Машаров.

Елка относится к крупногабаритным отходам потребления, утратившим свои потребительские свойства, добавил он. Значит, есть второй вариант утилизации – оставить елку на площадке для крупногабаритных отходов.