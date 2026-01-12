Следующие длинные выходные будут в феврале 2026 года

12 января 2026 года – первый рабочий день после новогодних праздников.

Следующие длинные выходные будут в феврале по случаю Дня защитника Отечества и в марте по случаю Международного женского дня, сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«У нас и на 23 февраля, и на 8 марта будет три дня выходных», — сказал депутат.

Это делается за счет переноса выходных в течение года для оптимизации времени труда и отдыха. Дополнительных праздников не вводят, общий баланс рабочих и нерабочих дней в году сохраняется.

В 2026 году День защитника Отечества выпадает на понедельник. Выходные будут с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля. Это предусмотрено в производственном календаре на 2026 год.

Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье, и выходные продлятся с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта. После этого будет четырехдневная рабочая неделя.

Всего в течение 2026 года будет семь коротких рабочих недель из-за праздников, добавил Нилов.