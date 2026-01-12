💰 Зарплату в коммерческом секторе предлагают индексировать ежегодно

Депутаты предлагают законодательно установить ежегодную индексацию зарплаты работников коммерческого сектора. Такой межфракционный законопроект внесли в Госдуму 12 января 2026 года.

Изменения предлагается внести в ст. 134 ТК. Сейчас эта статья обязует всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию зарплаты для сохранения ее покупательной способности, но сроки и периодичность индексации законодательно не установлены, говорится в пояснительной записке.

«Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке. Инициатива регламентирует конкретные сроки (минимум один раз в год) и минимальный уровень индексации (не ниже уровня инфляции за предыдущий год)», — заявил один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов.

По его словам, доходы должны догонять ежегодно растущие цены и траты, без оглядки на общую прибыль компаний, KPI и прогнозы развития предпринимательства.

Такие изменения создадут предсказуемый механизм повышения оплаты труда, снизят количество трудовых споров и сформируют единообразную правоприменительную практику.