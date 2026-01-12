В ФНС напомнили, как вносятся коды ОКВЭД в реестры

С 2026 года в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут отображаться два типа кодов ОКВЭД — заявленные и отчетные.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2024 года № 529-ФЗ, по которому в государственные реестра информация о кодах ОКВЭД должна вноситься по-новому.

В ЕГРЮЛ и ЕГРИП начали отражаться два вида кодов. Первый — заявленные ИП или компаниями ОКВЭД, которые указывают при регистрации. Второй тип — отчетные коды, формирующиеся на основании сведений из Росстата.

«С 2026 года в выписках будут отображаться оба типа кодов — заявленные и отчетные», — сказано на сайте ФНС.

Бизнес обязан предоставить в Росстат первичные данные не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. На базе этой информации ведомство определит доли каждого кода и передаст сведения в реестры.

