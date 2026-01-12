Сегодня последний день подачи уведомления о переходе на УСН и АУСН

Если бизнес решил применять УСН, то 12 января 2026 года — последний день для подачи уведомления в ФНС.

12 января 2026 года истекает срок подачи уведомления о переходе на УСН или АУСН с ОСНО. Дату перенесли с 31 декабря 2025 года, поскольку этот день выпал на выходной.

Для перехода нужно подать уведомление по форме из приказа ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. В нем указывают:

объект налогообложения — «доходы» со ставкой налога 6 % или «доходы минус расходы» с налогом 15%;

остаточную стоимость основных средств, которая не должна превышать 200 млн рублей;

размер доходов по состоянию на 1 октября 2025 года. Он не должен превышать 337,5 млн рублей.

«Предпринимателям сведения об остаточной стоимости основных средств и доходах указывать не требуется», — сказано на сайте ФНС.

Если бизнес применял НПД, а в 2026 году решил перейти на АУСН, то он сможет это сделать с любого месяца года.

Уведомления можно подать в бумажном виде в налоговой, по почте или через представителя, а также в электронном формате по ТКС или через личные кабинеты ИП или ЮЛ.