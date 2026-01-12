Можно ли не раскрывать в чеке агентскую комиссию, если у агента и туроператора разные ставки НДС

Налоговая служба разъяснила порядок оформления кассового чека в такой ситуации.

Агент хочет «спрятать» от туриста в чеке агентское вознаграждение. То есть показать единую цену тура, при этом корректно выделив НДС. Но ставка НДС агента – 5%, а туроператора – 20%. Можно ли в этом случае не раскрывать комиссию в чеке, спросил налогоплательщик.

Если ставки НДС разные, то нужно разносить в разные предметы расчета. Не указывая свое вознаграждение в ККТ, агент перекладывает выручку по чекам на принципала, пояснили налоговики.

