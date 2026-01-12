Нужен ли чек, если компания платит физлицу безналом

При расчете с физлицами применение ККТ обязательно независимо от формы отплаты.

ООО на ОСНО покупает автомобиль у физлица, деньги переводит со счета юрлица на счет физического лица.

В этом случае нужно приобретать кассовый аппарат и пробивать чек, или чек пробивается только в случае оплаты наличными, спросили налоговую службу.

При расчете с физическими лицами применение ККТ является обязательным независимо от формы отплаты, разъяснили представители ФНС.

