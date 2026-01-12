Нужен ли чек, если компания платит физлицу безналом
ООО на ОСНО покупает автомобиль у физлица, деньги переводит со счета юрлица на счет физического лица.
В этом случае нужно приобретать кассовый аппарат и пробивать чек, или чек пробивается только в случае оплаты наличными, спросили налоговую службу.
При расчете с физическими лицами применение ККТ является обязательным независимо от формы отплаты, разъяснили представители ФНС.
Если ККТ у компании нет — можно воспользоваться услугами посредников или арендовать кассу. В каких еще ситуациях можно обойтись без ККТ или не тратиться на ее покупку — читайте здесь.
Подробнее о том, как работать с онлайн-кассой и оформлять чеки по новым требованиям, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2026 и добавили уроки по расчету налогов, составлению отчетности и учету на спецрежимах.
Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Комментарии2
Вы серьезно? Пробиваем расходы?
Я тоже что-то не поняла, а почему пробиваем выплату физ. лицу?