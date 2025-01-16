При продаже автомобиля физлицу надо применять ККТ, даже если оплата идет по безналу

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Коллеги поясняют, что при любой форме оплаты при расчетах с физлицом надо применить ККТ.
Если онлайн-кассы у компании нет, то можно прибегнуть к услугам посредников или арендовать кассу. Коллеги рассказывают, что в аналогичной ситуации услуга «касса на один чек» с покупкой фискального накопителя им обошлась в 14 500 руб.
Вот возможные варианты в такой ситуации;
1. Агент
Организация привлекает агента, через которого заключается договор с покупателем, Агент является юрлицом или ИП. При расчете с покупателем агент применяет ККТ, а при получении оплаты от агента платежным поручением на расчетный счет организации ККТ не применяется.
2. Платежный агент
Организация заключает договор с покупателем самостоятельно, но оплата идет через платежного агента. При этом необходимо заключить договор с платежным агентом на прием платежей, открыть специальный счет в банке, на который и поступит оплата от платежного агента.
3. Покупка ККТ
Нужно купить кассу и зарегистрировать ее в ФНС. При желании после сделки можно продать ККТ.
4. Аренда ККТ
ККТ не приобретается, а берется в аренду.
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