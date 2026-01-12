👶 Период выплаты пособия по уходу за больным ребенком продлят

Президент РФ поручил рассмотреть увеличение периода выплаты пособия по нетрудоспособности во время ухода за больным ребенком.

Такое поручение содержится в перечне по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения… по установлению возможности увеличения периода выплаты пособия по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком в многодетных семьях», — говорится в документе.

Доклад по исполнению ожидается до 1 июня 2026 года.

Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин, председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития РФ и руководитель Исполкома «Народного Фронта» Михаил Кузнецов.