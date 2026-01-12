8099 ОК БСН моб
👶 Период выплаты пособия по уходу за больным ребенком продлят

Путин поручил увеличить срок выплаты пособия для многодетных семей.

Президент РФ поручил рассмотреть увеличение периода выплаты пособия по нетрудоспособности во время ухода за больным ребенком.

Такое поручение содержится в перечне по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения… по установлению возможности увеличения периода выплаты пособия по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком в многодетных семьях», — говорится в документе.

Доклад по исполнению ожидается до 1 июня 2026 года.

Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин, председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития РФ и руководитель Исполкома «Народного Фронта» Михаил Кузнецов.

