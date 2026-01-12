🚬 Правила лицензирования для табака синхронизируют с действующими нормами по алкоголю

Согласно законопроекту о лицензировании продажи табачной и никотинсодержащей продукции, нормы отличаются от регулирования алкоголя.

Кабмин готовит поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании продажи табачной и никотинсодержащей продукции. Правила хотят согласовать с действующими нормами по алкоголю, чтобы сохранить баланс в торговле.

Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Что касается поправок, которые регулируют или дают возможность полного запрета продажи вейпов в тех или иных регионах, то и комитет рекомендовал внести соответствующие изменения в данный законопроект, который был принят в первом чтении. И правительство нам пообещало, причем публично, что внесет эти поправки. Вопрос сейчас находится на стадии обсуждения», — заявил депутат.

Также обсуждается гармонизация процессов лицензирования и контроля точек продажи алкогольной и никотиносодержащей продукции.

«Как правило, в торговых сетях представлена и никотинсодержащая продукция, и алкоголь. Но исходя из того законопроекта, который внесен и который регулирует лицензирование табака, он немного отличается от регулирования алкоголя», — пояснил Леонов.

Поэтому новые правила по никотинсодержащей и табачной продукции нужно согласовать с существующими нормами по алкоголю.

Законопроект о лицензировании продажи табачной и никотинсодержащей продукции был внесен правительством и уже принят в первом чтении. Предусмотрено введение лицензирования закупки, хранения и поставки такой продукции, ее розничной и развозной торговли. Выдавать и аннулировать лицензии на оптовую торговлю будет Росалкогольтабакконтроль.

Для получения лицензий и ведения лицензируемой деятельности установят специальные лицензионные требования:

уплата государственной пошлины;

отсутствие налоговой задолженности;

регистрация в системе маркировки товаров;

наличие торгового объекта площадью не менее 5 кв. м.

Регионы смогут устанавливать дополнительные ограничения, включая повышение минимальной площади торговой точки до 10 кв. м.

Вводить лицензирование будут поэтапно. С 1 марта по 1 сентября 2026 года лицензии получат компаниям, соответствующие требованиям.

С 1 сентября 2026 года запретят оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. По 1 сентября 2027 года предусмотрен переходный период для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям.