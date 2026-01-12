Изменена форма декларации по налогу на добычу полезных ископаемых

Применять новую форму декларации по НДПИ можно уже за январь 2026 года.

ФНС утвердила изменения в форме и формате налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых и в порядке ее заполнения.

Изменили порядок налогообложения при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов, а также порядок отражения (применения) налоговых вычетов при добыче некоторых видов ископаемых.

В декларации дополнили поля для значений коэффициентов и показателей, необходимых при расчете налога.

Кроме того, расширили перечень кодов видов добытых полезных ископаемых, оснований налогообложения и налоговых вычетов.

Учитывая, что налоговым периодом признается календарный месяц, представлять актуализированную форму декларации можно уже за январь 2026 года, добавили представители ФНС.