Изменена форма декларации по налогу на добычу полезных ископаемых
ФНС утвердила изменения в форме и формате налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых и в порядке ее заполнения.
Соответствующий приказ ФНС от 13.11.2025 № ЕД-7-3/976@ зарегистрирован Минюстом. Изменения внесли в связи с принятием законов от 29.11.2024 № 416-ФЗ, от 28.02.2025 № 19-ФЗ и от 07.06.2025 № 147-ФЗ, отметили налоговики.
Изменили порядок налогообложения при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов, а также порядок отражения (применения) налоговых вычетов при добыче некоторых видов ископаемых.
В декларации дополнили поля для значений коэффициентов и показателей, необходимых при расчете налога.
Кроме того, расширили перечень кодов видов добытых полезных ископаемых, оснований налогообложения и налоговых вычетов.
Учитывая, что налоговым периодом признается календарный месяц, представлять актуализированную форму декларации можно уже за январь 2026 года, добавили представители ФНС.
