В 2026 году изменились условия назначения единого пособия

В доходах не будут учитывать выплаты на ребенка от работодателя, но минимальный доход должен составлять не меньше восьми МРОТ.

С 2026 года меняются правила начисления единого пособия для семей с детьми. Об этом рассказал председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Теперь при расчете пособия в доходах семьи не будут учитывать единовременные материальные выплаты на родившегося ребенка от работодателя.

Также не будут учитывать помощь жителям Курской области, лишившимся крова из-за обстрелов.

Изменились требования к наличию у трудоспособных членов семьи доходов, добавил представитель ОП. Их размер составлял не менее четырех МРОТ, а с нового года для возникновения права на единое пособие нужен доход в размере не меньше восьми МРОТ за расчетный период.

В 2026 году это 216 744 рубля, так как МРОТ теперь составляет 27 093 рубля. В минимальный доход, помимо зарплаты и доходов от предпринимательства, входят также выплаты по больничному листу.

Но требования в части дохода не менее восьми МРОТ коснутся не всех. Это требование не применяется или может быть уменьшено при наличии уважительных причин, уточнил Рыбальченко.

С 1 января 2026 года уважительной причиной для дохода меньше 8 МРОТ будет считаться получение пенсий по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности.