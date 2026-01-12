8099 ОК БСН моб
🧸 Депутаты предлагают стандартизировать детскую продукцию

В России могут установить единые требования к свойствам детских товаров и оперативно реагировать на новые виды продукции или опасные материалы.

12 января 2026 года в Госдуму внесен законопроект о введении обязательной стандартизации детской продукции. Авторы инициативы – депутаты и сенаторы от ЛДПР.

Предлагается дополнить закон о стандартизации новой статьей. Все товары для детей – продукты, игрушки, одежда, обувь, косметика, средства гигиены, мебель и книги – будут проходить обязательную стандартизацию.

Порядок стандартизации и перечень продукции, подлежащей контролю, будет определять правительство. Это позволит установить единые требования к минимальным свойствам детских товаров и оперативно реагировать на новые виды продукции или опасные материалы, уверены авторы законопроекта.

Инициатива направлена на повышение безопасности и качества детских товаров, защиту здоровья и интересов детей, а также на систематизацию нормативной базы в этой сфере, говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

