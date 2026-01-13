Срок оплаты коммунальных услуг с 1 марта 2026 переносится
Последний день оплаты коммунальных услуг с 1 марта 2026 года перенесут на более позднее время.
Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца», — сообщил депутат.
Новая норма позволит избежать просрочек и начисления пеней, так как многие россияне получают зарплату после десятого числа.
