Учет в ЖКХ

Срок оплаты коммунальных услуг с 1 марта 2026 переносится

Россияне смогут платить за ЖКХ до 15-го числа каждого месяца.

Последний день оплаты коммунальных услуг с 1 марта 2026 года перенесут на более позднее время.

Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца», — сообщил депутат.

Новая норма позволит избежать просрочек и начисления пеней, так как многие россияне получают зарплату после десятого числа.

