40% компаний перестали экспортировать товары из-за невыгодного курса

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что 40% бизнеса сократили экспорт из-за невыгодного курса рубля.

Укрепление рубля вызывает беспокойство у предпринимателей, ориентированных на экспорт, пишут «Ведомости». Поэтому представители бизнеса выступают за использование рыночных инструментов валютного регулирования. Это позволит снизить волатильность, а также повысить предсказуемость.

В среднем за 2025 год курс доллара составил 83,3 рубля. С начала 2026 года значения снизились на 23,5% — до 73,23 рубля. Кроме того, в 2026 году эксперты ждут ослабления рубля. На это повлияет смягчение денежно-кредитной политики и сокращение продаж валюты со стороны ЦБ.