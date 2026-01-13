❓ Нужно ли включать в РСВ высококвалифицированных работников-иностранцев

Налоговая служба ответила, нужно ли включать в отчет по персонифицированным сведениям и в РСВ высококвалифицированных иностранных граждан, временно проживающих в РФ.

«В соответствии с законодательством о социальном обеспечении высококвалифицированные иностранные специалисты (временно поживающие) являются застрахованными лицами», — ответили налоговики.

То есть данные о таких работниках нужно включать в РСВ и отчет по персонифицированным сведениям о физлицах.