Роспотребнадзор подготовил рекомендации для производителей готовой еды

Чтобы защитить права потребителей, Роспотребнадзор выпустил рекомендации по приготовлению и доставке готовой еды.

Для участников рынка промышленно произведенной и доставляемой готовой еды Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по снижению рисков. В документе перечислены правила производства и транспортировки продукции, а также впервые дано определение «готовой еды».

«Документы охватывают технологические и организационные особенности, направленные на предотвращение микробиологического загрязнения и сохранение качества продукции на всех этапах — от производства до конечного потребителя», — сказано на сайте ведомства.

Рекомендации по доставке прошли апробацию Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды во второй половине 2024 года и в 2025 году.

По данным лабораторных исследований, в 2025 году в 900 образцах готовой продукции 64% проб не соответствовали санитарно‑эпидемиологическим требованиям, в 19 образцах нашли патогенную микрофлору.