Стартовала декларационная кампания 2026 года: ФНС напоминает о сроках и новой форме отчетности
В России официально объявлено о начале декларационной кампании по итогам 2025 года. Налогоплательщикам, получившим доход в прошлом году, необходимо представить декларацию 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2026 года, а уплатить исчисленный налог — до 15 июля 2026 года.
Кто обязан отчитаться?
Предоставить отчетность в налоговые органы должны граждане, которые в 2025 году:
продали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения;
получали доход от сдачи имущества в аренду;
получали доходы из зарубежных источников;
выиграли небольшие суммы в лотерею;
получили в подарок дорогие вещи (не от близких родственников).
Обязанность по декларированию также сохраняется для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.
Особенности взаимодействия с налоговыми агентами
Если при выплате дохода налоговый агент (например, работодатель или банк) не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговую, гражданин обязан задекларировать доход самостоятельно. В случае, если агент выполнил свою обязанность и проинформировал инспекцию, ФНС направит налогоплательщику уведомление. Налог по такому уведомлению нужно будет оплатить в срок до 1 декабря 2026 года.
Новая форма и способы подачи
Для декларирования доходов за 2025 год будет применяться обновленная форма декларации, утвержденная приказом ФНС России от 20 октября 2025 года № ЕД-7-11/913@.
Специалисты ведомства подчеркивают, что удобнее всего заполнять документ через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Это позволяет направить все данные онлайн, не посещая налоговую инспекцию лично.
Вычеты и санкции
Стоит учитывать, что за нарушение сроков подачи отчетности и уплаты налога предусмотрены штрафы и начисление пени. При этом жесткий дедлайн 30 апреля не распространяется на тех, кто подает декларацию исключительно ради налоговых вычетов — такие документы можно направлять в любое время в течение всего года.
Для понимания процесса можно представить декларационную кампанию как ежегодную «инвентаризацию» ваших финансовых отношений с государством: важно не только зафиксировать все изменения, произошедшие за год, но и вовремя сдать «отчетный лист», чтобы избежать лишних вопросов и финансовых взысканий.
