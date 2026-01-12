Стартовала декларационная кампания 2026 года: ФНС напоминает о сроках и новой форме отчетности

ФНС России объявила о старте декларационной кампании по итогам 2025 года. Налогоплательщикам, получившим доходы в прошлом году, необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2026 года.

В России официально объявлено о начале декларационной кампании по итогам 2025 года. Налогоплательщикам, получившим доход в прошлом году, необходимо представить декларацию 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2026 года, а уплатить исчисленный налог — до 15 июля 2026 года.

Кто обязан отчитаться?

Предоставить отчетность в налоговые органы должны граждане, которые в 2025 году:

продали недвижимость , находившуюся в собственности меньше минимального срока владения;

получали доход от сдачи имущества в аренду ;

получали доходы из зарубежных источников ;

выиграли небольшие суммы в лотерею;

получили в подарок дорогие вещи (не от близких родственников).

Обязанность по декларированию также сохраняется для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.

Особенности взаимодействия с налоговыми агентами

Если при выплате дохода налоговый агент (например, работодатель или банк) не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговую, гражданин обязан задекларировать доход самостоятельно. В случае, если агент выполнил свою обязанность и проинформировал инспекцию, ФНС направит налогоплательщику уведомление. Налог по такому уведомлению нужно будет оплатить в срок до 1 декабря 2026 года.

Новая форма и способы подачи

Для декларирования доходов за 2025 год будет применяться обновленная форма декларации, утвержденная приказом ФНС России от 20 октября 2025 года № ЕД-7-11/913@.

Специалисты ведомства подчеркивают, что удобнее всего заполнять документ через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Это позволяет направить все данные онлайн, не посещая налоговую инспекцию лично.

Вычеты и санкции

Стоит учитывать, что за нарушение сроков подачи отчетности и уплаты налога предусмотрены штрафы и начисление пени. При этом жесткий дедлайн 30 апреля не распространяется на тех, кто подает декларацию исключительно ради налоговых вычетов — такие документы можно направлять в любое время в течение всего года.

Для понимания процесса можно представить декларационную кампанию как ежегодную «инвентаризацию» ваших финансовых отношений с государством: важно не только зафиксировать все изменения, произошедшие за год, но и вовремя сдать «отчетный лист», чтобы избежать лишних вопросов и финансовых взысканий.