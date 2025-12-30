Отчетность за 2025 год для ИП: что и когда сдавать

Статистическую отчетность ИП сдают только при включении в перечень респондентов Росстата.

При наличии работников ИП дополнительно отчитываются по страховым взносам и НДФЛ как налоговые агенты. Исключение — ИП на АУСН.

Отчетность по налогам

ИП на ОСНО

ИП на общем режиме по итогам 2025 года сдают две налоговые декларации. Декларация по НДС. ИП отчитываются по НДС в том же порядке и в те же сроки, что и организации на ОСНО. Причем декларацию подают не раз в год, а ежеквартально — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если крайний срок приходится на выходной, он переносится на ближайший рабочий день. Например, за I квартал 2026 года отчитаться нужно до 27 апреля 2026 года. С I квартала 2025 года применяется новая электронная форма декларации по НДС (КНД 1151001) — утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. На бумаге эту отчетность могут сдать только налоговые агенты–неплательщики НДС (абз. 2 п. 5 ст. 174 НК). Декларация по форме 3-НДФЛ. Доходы, полученные ИП за 2025 год, декларируют не позднее 30 апреля 2026 года. Отчетность представляют по форме, утвержденной приказом ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@ (КНД 1151020). В форме учтены пятиступенчатая шкала ставок НДФЛ, а также новые налоговые вычеты, в том числе за выполнение норматива ГТО и на долгосрочные сбережения. Имущественные налоги. Декларации по земельному, транспортному налогу и налогу на имущество ИП не сдают. Учет доходов и расходов. ИП на ОСНО обязаны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Ее нужно обязательно заверить в ИФНС.

ИП на УСН

Состав отчетности за 2025 год следующий. Декларация по УСН. Налоговую декларацию по упрощенной системе ИП сдают один раз в год. За 2025 год срок сдачи — до 27 апреля 2026 года (25 апреля приходится на субботу).

Форма декларации утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ (КНД 1152017). Новая форма применяется с 1 января 2026 года для отчетности за 2025 год. В ней учтены изменения, действующие с 2025 года, в том числе: увеличение предельного дохода для применения УСН до 450 млн рублей;

Декларация по НДС. С 2025 года действует порог доходов, при превышении которого упрощенец платит НДС. Сейчас он равен 60 млн руб. Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ скорректировал этот показатель. В 2026 году право не платить НДС сохраняется только при доходе до 20 млн рублей по итогам 2025 года. Ранее действовавший порог в 60 млн рублей в 2026 году применяться не будет. Декларацию по НДС за IV квартал 2025 года подают до 25 января 2026 года. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. ИП на УСН, ставшие плательщиками НДС, обязаны вести раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых налогом. Книга учета доходов и расходов. ИП на УСН обязаны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Представлять КУДиР в налоговую инспекцию для заверения не требуется. Книгу предоставляют только по требованию ИФНС при проведении проверки.

ИП на ЕСХН

Единый сельскохозяйственный налог применяют ИП — производители сельхозпродукции. По итогам 2025 года порядок отчетности для предпринимателей на ЕСХН не изменился. Декларация по ЕСХН. Основная отчетность на этом режиме — декларация по ЕСХН. За 2025 год отчитаться нужно до 25 марта 2026 года.

Форма декларации утверждена приказом ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@. Если ИП прекращает деятельность, в отношении которой применялся ЕСХН, декларацию подают не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, указанным в уведомлении о прекращении деятельности. Декларация по НДС. ИП на ЕСХН признаются плательщиками НДС, но вправе получить освобождение от его уплаты, если доход за предыдущий год не превысил 60 млн рублей. Если освобождение не применяется, предприниматель обязан сдавать ежеквартальные декларации по НДС в таком же порядке, что и ИП на ОСНО и УСН. Дополнительная налоговая отчетность. В отдельных случаях ИП на ЕСХН представляют и другую отчетность. Декларацию 3-НДФЛ — если получен доход, который не относится к деятельности на ЕСХН и подлежит декларированию. Срок сдачи — до 30 апреля следующего года.

Другую налоговую отчетность — при наличии соответствующих оснований, по тем же правилам, что и на ОСНО. ИП на ЕСХН обязаны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). С 2024 года заверять КУДиР в налоговой инспекции не требуется.

ИП на ПСН

Предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, налоговые декларации по ПСН не сдают. Декларация по НДС. Предприниматель представляет ее, если выступал налоговым агентом по НДС. Декларацию нужно подать не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по тем же правилам и формам, что на ОСНО и УСН. Другая налоговая отчетность. При наличии соответствующих оснований ИП на ПСН сдают другую отчетность в том же порядке, что и ИП на ОСНО. Если предприниматель совмещает ПСН с ОСНО, УСН или ЕСХН, он дополнительно сдает налоговую отчетность по каждому из применяемых режимов. ИП на ПСН обязаны вести книгу учета доходов (КУД). Книгу учета доходов в ИФНС предоставлять и заверять не нужно.

ИП на АУСН и НПД