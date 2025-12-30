Отчетность за 2025 год для ИП: что и когда сдавать

Самое главное:
Отчетность ИП зависит от режима налогообложения.
При наличии работников ИП дополнительно отчитываются по страховым взносам и НДФЛ как налоговые агенты. Исключение — ИП на АУСН.
Статистическую отчетность ИП сдают только при включении в перечень респондентов Росстата.
Бухгалтерскую отчетность ИП не сдают.
Отчетность по налогам
ИП на ОСНО
ИП на общем режиме по итогам 2025 года сдают две налоговые декларации.
Декларация по НДС. ИП отчитываются по НДС в том же порядке и в те же сроки, что и организации на ОСНО. Причем декларацию подают не раз в год, а ежеквартально — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Если крайний срок приходится на выходной, он переносится на ближайший рабочий день. Например, за I квартал 2026 года отчитаться нужно до 27 апреля 2026 года.
С I квартала 2025 года применяется новая электронная форма декларации по НДС (КНД 1151001) — утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. На бумаге эту отчетность могут сдать только налоговые агенты–неплательщики НДС (абз. 2 п. 5 ст. 174 НК).
Декларация по форме 3-НДФЛ. Доходы, полученные ИП за 2025 год, декларируют не позднее 30 апреля 2026 года. Отчетность представляют по форме, утвержденной приказом ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@ (КНД 1151020).
В форме учтены пятиступенчатая шкала ставок НДФЛ, а также новые налоговые вычеты, в том числе за выполнение норматива ГТО и на долгосрочные сбережения.
Имущественные налоги. Декларации по земельному, транспортному налогу и налогу на имущество ИП не сдают.
Учет доходов и расходов. ИП на ОСНО обязаны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Ее нужно обязательно заверить в ИФНС.
ИП на УСН
Состав отчетности за 2025 год следующий.
Декларация по УСН. Налоговую декларацию по упрощенной системе ИП сдают один раз в год.
За 2025 год срок сдачи — до 27 апреля 2026 года (25 апреля приходится на субботу).
Форма декларации утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ (КНД 1152017).
Новая форма применяется с 1 января 2026 года для отчетности за 2025 год. В ней учтены изменения, действующие с 2025 года, в том числе:
увеличение предельного дохода для применения УСН до 450 млн рублей;
отмена повышенных ставок по УСН (8% и 20%).
Декларация по НДС. С 2025 года действует порог доходов, при превышении которого упрощенец платит НДС. Сейчас он равен 60 млн руб.
Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ скорректировал этот показатель. В 2026 году право не платить НДС сохраняется только при доходе до 20 млн рублей по итогам 2025 года. Ранее действовавший порог в 60 млн рублей в 2026 году применяться не будет.
Декларацию по НДС за IV квартал 2025 года подают до 25 января 2026 года. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.
ИП на УСН, ставшие плательщиками НДС, обязаны вести раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых налогом.
Книга учета доходов и расходов. ИП на УСН обязаны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Представлять КУДиР в налоговую инспекцию для заверения не требуется. Книгу предоставляют только по требованию ИФНС при проведении проверки.
ИП на ЕСХН
Единый сельскохозяйственный налог применяют ИП — производители сельхозпродукции. По итогам 2025 года порядок отчетности для предпринимателей на ЕСХН не изменился.
Декларация по ЕСХН. Основная отчетность на этом режиме — декларация по ЕСХН.
За 2025 год отчитаться нужно до 25 марта 2026 года.
Форма декларации утверждена приказом ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@.
Если ИП прекращает деятельность, в отношении которой применялся ЕСХН, декларацию подают не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, указанным в уведомлении о прекращении деятельности.
Декларация по НДС. ИП на ЕСХН признаются плательщиками НДС, но вправе получить освобождение от его уплаты, если доход за предыдущий год не превысил 60 млн рублей.
Если освобождение не применяется, предприниматель обязан сдавать ежеквартальные декларации по НДС в таком же порядке, что и ИП на ОСНО и УСН.
Дополнительная налоговая отчетность. В отдельных случаях ИП на ЕСХН представляют и другую отчетность.
Декларацию 3-НДФЛ — если получен доход, который не относится к деятельности на ЕСХН и подлежит декларированию. Срок сдачи — до 30 апреля следующего года.
Другую налоговую отчетность — при наличии соответствующих оснований, по тем же правилам, что и на ОСНО.
ИП на ЕСХН обязаны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). С 2024 года заверять КУДиР в налоговой инспекции не требуется.
ИП на ПСН
Предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, налоговые декларации по ПСН не сдают.
Декларация по НДС. Предприниматель представляет ее, если выступал налоговым агентом по НДС. Декларацию нужно подать не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по тем же правилам и формам, что на ОСНО и УСН.
Другая налоговая отчетность. При наличии соответствующих оснований ИП на ПСН сдают другую отчетность в том же порядке, что и ИП на ОСНО.
Если предприниматель совмещает ПСН с ОСНО, УСН или ЕСХН, он дополнительно сдает налоговую отчетность по каждому из применяемых режимов.
ИП на ПСН обязаны вести книгу учета доходов (КУД). Книгу учета доходов в ИФНС предоставлять и заверять не нужно.
ИП на АУСН и НПД
Для ИП на АУСН и НПД налоговая отчетность по самому спецрежиму не предусмотрена. На АУСН не ведут КУДиР.
ИП на НПД отражают доходы через приложение «Мой налог» и уплачивают налог по расчету налоговой инспекции ежемесячно.
Отчетность для ИП с работниками
Если у предпринимателя есть сотрудники или исполнители по гражданско-правовым договорам, к налоговой отчетности по выбранному режиму добавляются новые обязательства перед ИФНС и Социальным фондом России (СФР).
ИП с работниками:
сдают налоговую отчетность по своему режиму (ОСНО, УСН, ЕСХН, ПСН, АУСН — с учетом исключений);
отчитываются по страховым взносам и НДФЛ как налоговый агент;
передают сведения по персонифицированному учету в ИФНС и СФР.
Отчеты в ИФНС
Расчет по страховым взносам (РСВ). РСВ включает данные о начисленных страховых взносах и средней численности работников. Форма утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.
Сроки сдачи:
за 2025 год — до 26 января 2026 года;
далее отчет сдают ежеквартально — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, с учетом переноса с выходных.
ИП на АУСН расчет по страховым взносам не сдают.
6-НДФЛ. Отчет подают при выплатах физическим лицам — работникам и исполнителям по ГПД (кроме самозанятых).
Сроки сдачи:
за 2025 год — не позднее 25 февраля 2026 года;
далее — ежеквартально и по итогам года.
ИП на АУСН форму 6-НДФЛ не подают.
Персонифицированные сведения о физических лицах. Перссведения сдают ежемесячно, не позднее 25 числа следующего месяца. За март, июнь, сентябрь и декабрь сведения можно не подавать отдельно, если они включены в РСВ.
Если у ИП нет работников, персонифицированные сведения за себя он не сдает.
Отчеты в СФР (форма ЕФС-1)
Форма ЕФС-1 объединяет несколько видов отчетности и сдается в части разных разделов и в разные сроки. В 2026 году применяется обновленная форма.
Подраздел 1.1 раздела 1 (кадровые мероприятия). Сдается при наступлении кадровых событий:
прием на работу, увольнение, приостановление или возобновление договора — на следующий рабочий день;
заключение или прекращение ГПД — на следующий рабочий день;
перевод, переход на электронную трудовую книжку — до 25 числа следующего месяца.
Подраздел 1.2 раздела 1 (страховой стаж). Сдается один раз в год по определенным категориям работников. За 2025 год нужно сдать до 26 января 2026 года.
ИП на АУСН сдают только эти подразделы ЕФС-1.
Раздел 2 (взносы на травматизм). Срок сдачи за 2025 год — до 26 января 2026 года. Далее нужно сдавать ежеквартально, с учетом переноса сроков с выходных.
Должны ли ИП сдавать бухгалтерскую отчетность
ИП не сдают бухгалтерскую отчетность независимо от применяемой системы налогообложения.
ИП освобождены от ведения бухгалтерского учета, но они ведут налоговый учет доходов и расходов в установленных формах: книге учета доходов и расходов (КУДиР) или книге учета доходов (КУД).
Бухгалтерскую отчетность сдают только организации. Компании представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговую инспекцию до 31 марта 2026 года.
Какую статистическую отчетность сдают ИП
ИП сдают статистическую отчетность независимо от системы налогообложения, только если они включены в перечень респондентов Росстата.
Перечень форм и сроки их представления определяются индивидуально для каждого ИП. Проверить, какие отчеты нужно сдавать, можно через сервис. Если в перечне ИП нет конкретной формы, сдавать ничего не требуется.
Ответственность за нарушение сроков и порядка сдачи отчетности
За нарушение сроков сдачи отчетности и требований к формату представления ИП могут привлечь к ответственности. Размер штрафа зависит от вида отчета и характера нарушения.
Нарушение
Штраф
Просрочка налоговой декларации или РСВ
5% от суммы налога (взносов) за каждый месяц просрочки, минимум — 1 000 руб., максимум — 30%
Несвоевременная сдача 6-НДФЛ
1 000 руб. за каждый месяц просрочки
Опоздание со сдачей формы ЕФС-1
500 руб. за каждого работника
Нарушение формата сдачи отчетности (например, бумажный вместо электронного)
200 руб. — в ИФНС, 1 000 руб. — в СФР
Что в итоге
Отчетность ИП за 2025 год зависит от системы налогообложения и наличия работников.
ИП без сотрудников отчитываются только по налогам в рамках своего налогового режима.
ИП на УСН, которые являются плательщиками НДС, должны сдавать декларацию по НДС.
ИП с работниками дополнительно отчитываются в ИФНС и СФР по страховым взносам, НДФЛ и персонифицированному учету. Для АУСН действует сокращенный состав отчетности.
Бухгалтерскую отчетность ИП не сдают при любом режиме налогообложения.
Статистическую отчетность представляют только те ИП, которые включены Росстатом в перечень респондентов.
