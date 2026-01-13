Декретный отпуск предлагают включать в срок целевой отработки

Сейчас срок отпуска по уходу за ребенком не засчитывается в срок отработки. Предлагается учитывать часть декрета.

Депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили частично засчитывать период декретного отпуска в срок трудовой отработки по целевому договору.

Соответствующие обращение они направили главе Минобразования Валерию Фалькову.

Сейчас, если молодой специалист уходит в отпуск по уходу за ребенком, это время не засчитывается в счет срока отработки. В постановлении Правительства от 27.04.2024 № 555 закреплены требования к целевому обучению, включая установленный срок обязательной работы выпускника после окончания вуза.

Но механизм зачета периода отпуска по уходу за ребенком в указанный срок отработки не разработан.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 27.04.2024 № 555, предусмотрев, что период отпуска по уходу за ребенком может включаться частично (например, один год или 50%) в срок обязательной трудовой отработки по целевому договору», — написали депутаты.

Эта мера создаст более справедливые условия для работы после рождения ребенка, обеспечив баланс между интересами работодателя и молодого специалиста. Также это будет способствовать повышению рождаемости, так как устранит избыточные риски для выпускников при планировании семьи.