❔ Платить ли НДС с предоплаты, полученной до того, как ИП стал плательщиком НДС

Если на дату отгрузки товара ИП будет плательщиком НДС – налог рассчитывают на эту дату на всю сумму реализации.

ИП на УСН со ставкой 6% получил в 2025 году авансовые платежи за продажу нежилой недвижимости, которую сдавал в аренду. Но его доход превысил 20 млн рублей, и с 2026 года ИП стал плательщиком НДС по ставке 5%. Сделка по продаже пройдет в январе-феврале 2026 года.

На дату отгрузки товара, то есть передачи недвижимости по акту покупателю, ИП будет плательщиком НДС. Поэтому НДС исчисляется на дату отгрузки на всю сумму реализации, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

То есть НДС придется платить со всей стоимости недвижимости. И неважно, что предоплата была получена до того, как ИП стал плательщиком НДС.

А если бы было наоборот – недвижимость была передана в 2025 году, а оплата в 2026 году, — НДС не надо было бы платить. Потому что на дату реализации в 2025 году ИП еще не был плательщиком НДС.

Для уплаты НДС 5% с продажи недвижимости нужно будет оформить либо счет-фактуру, либо УПД со статусом 1, который выполняет роль счета-фактуры и накладной.

В налоговой декларации по НДС нужно будет заполнить титульный лист, раздел 1, раздел 3 и раздел 9 (книга продаж).

А так как в 2025 году получили предоплату и с авансов уже заплатили налог УСН по ставке 6%, в 2026 году ИП будет платить по ставке 6% с разницы: сумма продажи имущества минус предоплата в 2025 году и минус НДС 5%.