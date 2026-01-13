8097 Премиум моб 2
❔ Что делать, если не совпадает код основной деятельности в ЕГРЮЛ и у СФР

Чтобы изменить код ОКВЭД заявительного типа основного вида деятельности, нужно подать заявление.

У компании в выписке из ЕГРЮЛ один ОКВЭД основной деятельности, а в отделении СФР – другой. ОСФР просит актуализировать данные.

Чтобы изменить в ЕГРЮЛ код ОКВЭД заявительного типа основного вида деятельности, юрлицо должно подать заявление по форме № Р13014 «Заявление о госрегистрации изменений, внесенных в учредительный документ юрлица, и (или) о внесении изменений в сведения о юрлице, содержащиеся в ЕГРЮЛ».

Его форма утверждена приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@, пояснили налоговики.

  • бух2007
    Бухгалтер
    Да, СФР просит до 1 апреля поменять код ОКВЭД в ЕГРЮЛ.

    Но при этом они как бы должны ориентироваться на коды отчетного типа, а не заявительного.

    По факту же никаких отчетных кодов нет, а тариф будут тупо присваивать по основному коду ОКВЭД, который считается заявительным.

    И вся реформа фактически свелась к тому, что для ООО тариф будут присваивать также, как раньше для ИП - по основному оквэд.

