НДС на УСН

ФНС: как облагается НДС отгрузка на УСН при реализации в 2026 году

Если отгрузка состоится в 2026, сумма полностью облагается НДС.

ООО на доходно-расходной УСН с 2026 года стало плательщиком НДС. В 2025 получили предоплату 50%, а реализация и постооплата будет в 2026 году.

Как в таком случае оформляются документы и платится НДС, спросили налоговую службу.

Отгрузка состоится в 2026 и будет полностью облагаться НДС (п. 1 ст. 167 НК), ответили представители ведомства в чате ФНС.

Подробнее о том, как вести учет доходов и расходов на УСН, платить налоги и заполнять декларацию, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Мы обновили программу и добавили уроки по учету НДС на УСН в 2026 году и составлению допсоглашений 2025-2026 гг.

