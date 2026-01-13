8101 ОК МП деск
Поправки в НК РФ

⚡ Минфин готовит новые поправки в Налоговый кодекс

С 2027 года изменятся нормы НК про НДС, налог на прибыль, НДФЛ.

Только-только успели вступить в силу масштабные поправки в НК РФ, а Минфин уже готовит новую партию налоговых изменений.

Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.

Цель проекта – устранение проблемных вопросов, выявленных в результате анализа действующего законодательства РФ о налогах и сборах, и его совершенствование.

Уточнят НК в части:

  • налогового администрирования;

  • налога на прибыль;

  • НДС;

  • НДФЛ;

  • имущественных налогов;

  • акцизов;

  • специальных налоговых режимов.

Поправки вступят в силу с 1 января 2027 года.

Текст проекта пока не опубликован.

Автор

Houzzy
Комментарии

1
  • Ирина

    С 2027 года изменятся нормы НК про НДС, налог на прибыль, НДФЛ

    Вот тебе, бабушка, и Юрьев день (с)

