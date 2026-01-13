⚡ Минфин готовит новые поправки в Налоговый кодекс
Только-только успели вступить в силу масштабные поправки в НК РФ, а Минфин уже готовит новую партию налоговых изменений.
Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.
Цель проекта – устранение проблемных вопросов, выявленных в результате анализа действующего законодательства РФ о налогах и сборах, и его совершенствование.
Уточнят НК в части:
налогового администрирования;
налога на прибыль;
НДС;
НДФЛ;
имущественных налогов;
акцизов;
специальных налоговых режимов.
Поправки вступят в силу с 1 января 2027 года.
Текст проекта пока не опубликован.
