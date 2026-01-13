Какие налоговые вычеты можно получить в 2026 году

Россиянам доступны вычеты по НДФЛ для родителей, с расходов на лечение, учебу, спорт, благотворительность, пенсионные и страховые взносы.

В 2026 году получить налоговые вычеты по НДФЛ смогут родители, усыновители, опекуны и попечители детей. Также будут действовать социальные, имущественный, инвестиционные вычеты и вычет по долгосрочным сбережениям.

Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Налоговый вычет по НДФЛ означает возврат части налога, который уже удержали. Возврат ограничен удержанной суммой НДФЛ. Оформляют вычет через работодателя либо через декларацию 3-НДФЛ по итогам года.

Стандартный вычет получают родители, усыновители, опекуны и попечители, напомнил депутат.

«Он действует, пока доход с начала года по основной шкале НДФЛ 13-22% не превысил 450 тыс. рублей. В 2026 году в этот расчет входят зарплата, премии и похожие выплаты; проценты по вкладам и дивиденды в порог не входят. В месяце, когда сумма с января стала больше 450 тыс. рублей, вычет перестают применять», — рассказал Говырин.

Размер вычета на детей:

1 400 рублей — за первого;

2 800 рублей — за второго;

6 тыс. рублей — за третьего и каждого следующего.

Для ребенка-инвалида предусмотрен повышенный размер вычета.

Социальные вычеты возвращают налог с расходов на лечение и лекарства, обучение, спорт, благотворительность, пенсионные и страховые взносы. По большинству таких расходов действует общий лимит — 150 тыс. рублей в год на человека.

«Обучение детей считают отдельно: лимит 110 тыс. рублей на каждого ребенка в год, общий для обоих родителей. Дорогостоящее лечение учитывают по фактическим расходам, если услуга относится к перечню. С 1 января 2026 года в вычет за спорт включают оплату занятий для родителей, которые получают пенсию, при условии, что услуги оказала организация или ИП, включенные в перечень на соответствующий год», — добавил Говырин.

Имущественный вычет связан с жильем: расходы на покупку или строительство учитывают до 2 млн рублей, проценты по ипотеке – до 3 млн. Остаток можно переносить на следующие годы. При продаже имущества доход уменьшают на фиксированный вычет (обычно 1 млн рублей для жилья и 250 тыс. для прочего имущества) или на подтвержденные расходы и покупки, если они больше.

Инвестиционные и вычеты на долгосрочные сбережения зависят от инструмента: для ИИС, открытых до конца 2023 года, возможен вычет по взносам до 400 тыс. рублей в год либо вычет по доходу на ИИС.

Профессиональные вычеты применяют ИП на общей системе и те, кто работает по договорам подряда и авторским договорам.