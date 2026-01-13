Если право на ПСН утратили после истечения срока действия патента – его не пересчитают

При утрате права на применение ПСН патенты пересчитают с наиболее ранней даты начала действия патента.

В 2026 г предельная величина дохода для ПСН снижена до 20 млн, поэтому ИП хочет взять его на только на 2-3 месяца, пока оборот не превысил 20 млн. Не пересчитают ли потом этот патент, спросили налоговую службу.

Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент (п. 2 ст. 346.49 НК).

Перечень оснований, когда налогоплательщик утрачивает право на применение ПСН, установлен п. 6 ст. 346.45 НК.

«Если в течение календарного года у налогоплательщика имелись патенты, срок действия которых на дату наступления обстоятельства, являющегося основанием для утраты права на применение ПСН, истек, то в отношении таких патентов утрата права на применение ПСН не возникает», — ответили налоговики.

А если получили несколько патентов и утратили право на применение ПСН в периоде действия одного из них, то переход на ОСНО или другой режим налогообложения пройдет с наиболее ранней даты начала действия одного из действующих на момент утраты права патентов. Об этом писала ФНС в письме от 27 января 2022 г. № СД-4-3/899@.