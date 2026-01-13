ФНС: как оформить электронные документы для трансграничной торговли

К электронным документам при трансграничной торговле с контрагентом из Казахстана применяются те же требования, что и при сделках между хозяйствующими субъектами из РФ.

Налоговики ответили, можно ли применять при работе с Казахстаном по ЭДО неформализованые документы для учета НДС по нулевой ставке.

«При представлении электронных документов, созданных при трансграничной торговле с контрагентом из Республики Казахстан, к таким документам применимы те же требования НК, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, как и в отношении документов, оформленных при сделках между хозяйствующими субъектами РФ», — ответили налоговики.

Кроме того, такие документы рекомендуется оформлять с учетом требований п. 4 ст. 7 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ об электронной подписи. То есть понадобится подтверждение аккредитованной доверенной третьей стороны или аккредитованного удостоверяющего центра соответствия электронных подписей требованиям соглашения, заключенного между участниками взаимодействия.

