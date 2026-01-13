Фонды смогут не проводить аудит при сумме поступлений за год до 5 млн рублей

Депутаты хотят с 3 до 5 млн рублей увеличить сумму годовых поступлений, при которых фонды смогут не проводить обязательный аудит отчетности.

13 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому обязательный аудит финансовой отчетности может не проводиться, если в фонд за год поступило не больше 5 млн рублей. В качестве поступлений считаются не только денежные средства, но и имущество.

«Реализация данной меры позволит адаптировать законодательство к текущим экономическим условиям, оптимизировать административную нагрузку на небольшие фонды и повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности за счет концентрации ресурсов уполномоченных органов на организациях, обладающих крупными объемами имущества», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас действует Федеральный закон от 29.12.2020 № 476-ФЗ, который позволяет фондам не проводить аудит, если поступления за год не превысили 3 млн рублей.

Если законопроект примут, он вступит в силу задним числом — с 1 января 2026 года.