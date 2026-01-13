По ОМС будет доступно больше видов специализированной и высокотехнологичной медпомощи

Постановлением кабмина от 29 декабря 2025 года № 2188 утверждена программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026-2028 годы.

Особое внимание в ней уделяется профилактике заболеваний, рассказал глава правительства Михаил Мишустин.

По всей стране планируют создать сеть центров здоровья, где будут выявлять предрасположенность к болезни, чтобы предотвратить или отсрочить ее развитие.

В диспансеризацию включат дополнительные исследования для раннего обнаружения рисков появления сердечно-сосудистых патологий.

Также увеличен перечень видов специализированной и высокотехнологичной медпомощи, которую можно получить по полису ОМС.

Новые методы лечения станут доступны россиянам с болезнями почек, онкологией, болезнями желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кому необходима трансплантация органов.

«При планировании и во время беременности станут доступны теперь генетические тесты для новорожденных, сохранится расширенный неонатальный скрининг», — сообщил Мишустин.

Также продолжится борьба с социально значимыми заболеваниями – онкологическими, диабетом и гепатитом.