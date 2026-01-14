❔ Входит ли банковская комиссия за эквайринг в расходы на АУСН

Банки должны передавать налоговой сведения о комиссии по эквайрингу, эта сумма войдет в расходы бизнеса.

Представитель налоговой ответил в чате ФНС, что сумма комиссии банка за эквайринг учитывается в расходах бизнеса при АУСН «Доходы минус расходы».

Кроме того, по данным ККТ доходы учитываются автоматически, а кредитная организация должна передавать налоговой информацию об операциях по эквайрингу с разметкой «неналоговая база» и «расход» (на сумму удержанной комиссии).

Недавно мы писали, что для учета расходов по АУСН при оплатах бизнес-картой, привязанной к расчетному счету, не нужно формировать кассовый чек с признаком «расход».