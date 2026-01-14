В 2026 году программа 1С изменилась: эксперт расскажет, как теперь в ней работать

Узнайте все последние изменения в работе с 1С, а также ответы на часто задаваемые вопросы по работе с 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия, 1С:ERP.

Уже сегодня, 14 января 2026 года, в 15:00 мск состоится практическая консультация с экспертом Константином Соболевским.

На консультации разберем:

Что меняется в 1С. Актуальные вопросы по работе в 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия, 1С:ERP и т. д. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Константин Соболевский, бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант «Клерка» по вопросам 1С.

Ждем вас на консультации сегодня в 15:00 мск!