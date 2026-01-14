Как корректно перейти на ставку НДС 22% в 2026 году

Узнайте, как оформить дополнительные соглашения и сделать корректировки по старым договорам, чтобы не потерять вычеты при работе на УСН с НДС.

С 1 января 2026 года ставка НДС выросла до 22%, а лимит освобождения от НДС для упрощенцев резко снизился до 20 млн рублей. Это означает: даже если вы работаете на УСН, вы можете автоматически стать плательщиком НДС — и обязаны будете вести полноценный учет, выставлять счета-фактуры и подавать декларации.

Но главное — технически грамотно оформить переход, особенно если у вас есть договоры, заключенные в 2025 году, отгрузки с доплатами, возвраты или корректировки стоимости. Одна ошибка — и ФНС откажет в вычете или доначислит налог.

На вебинаре разберем:

1. Переход на новую ставку НДС:

применение ставки 22% с учетом условий переходящих договоров и дополнительных соглашений;

оформление счетов-фактур при получении от покупателя доплаты в связи с увеличением ставки НДС;

порядок оформления в 2026 году корректировки стоимости и возвратов по отгрузкам 2025 года.

2. НДС на УСН в 2026 г.:

лимиты для освобождения от НДС и выбора ставок налога с 01.01.2026;

что нужно учесть при выборе ставки НДС;

в каких случаях при выборе специальных ставок применяются обычные ставки НДС;

условия для вычетов НДС на УСН;

начисления и вычеты НДС по переходящим договорам;

в каких случаях и как восстановить вычеты НДС.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

